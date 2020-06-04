Обращение главы администрации Шумерлинского района Льва Рафинова в преддверии Троицы

«Уважаемые жители Шумерлинского района! Сегодня над всеми нависла серьезная угроза в виде распространения коронавирусной инфекции. В связи с чем, во избежание заражения, мы рекомендуем вам оставаться дома.

Победить вирус и предотвратить его распространение на территории района мы сможем только совместными усилиями, при уважительном отношении друг к другу, к своим близким и окружающим нас людям. В такой ситуации мы с вами должны проявить сознательность и ответственность, максимально обезопасить себя и своих близких. От этого вируса могут уберечь только строгие меры предосторожности, к которым нас призывают медицинские службы. Необходимо придерживаться ряда мер безопасности: соблюдать дистанцию в общественных местах, чаще мыть руки, не выходить без надобности из дома. Давайте со всей серьёзностью отнесемся к карантину и сделаем все возможное, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких смертельной опасности!

Приближается один из главных православных праздников — День Святой Троицы. Обращаюсь к вам, уважаемые земляки, с просьбой воздержаться от посещения кладбищ. Это печальное, но необходимое в нынешних условиях решение. Хочу напомнить, что вместе с запретом на посещение кладбищ на Троицу ограничено и посещение храмов, как это было сделано на Пасху. Ситуация сложная, и мы с ней справимся, только если все вместе, сообща, будем соблюдать меры предосторожности».