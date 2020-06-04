Кордодром в Новочебоксарске откроется в следующем году

Об этом сегодня, 4 июня, заявил Олег Николаев во время посещения Новочебоксарска. Он заехал на кордодром, чтобы лично проверить, что там сейчас происходит.

Напомним, ситуация с обустройством площадки для проведения испытаний кордовых моделей самолетов, собираемых школьниками, уже несколько лет не могла сдвинуться с мертвой точки. В марте дети-авиамоделисты обратились к временно исполняющему обязанности Главы Чувашии с просьбой помочь достроить кордодром.

По поручению Олега Николаева администрация Новочебоксарска определила подрядчика, который на этой неделе начнет обустройство дренажа на площадке. Деньги в размере 290 тысяч рублей на эти работы выделил спонсор – ПАО «РусГидро».

Сейчас городские власти ищут и других спонсоров, занимаются детальной проработкой проекта, ведь сроки руководитель региона поставил четкие.

«После того, как в этом году будут проведены подготовительные работы, мы на следующий год обязательно найдем возможности довести все предусмотренные проектом мероприятия до конца, чтобы на следующий год дети получили современный кордодром», — заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.