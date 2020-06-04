В 2020—2022 годах на реализацию ИПСЭР Чувашия получит 3 млрд. рублей

Подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении Чувашской Республике в 2020—2022 годах бюджетных ассигнований в размере 3 млрд. рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития.

Средства будут направлены на создание государственных и частных промышленных технопарков, агропромышленного и экотехнопарка, на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике.

Выделение указанных средств будет способствовать социально-экономическому развитию региона, а также достижению целевых показателей, определенных распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №865-р.

Источник: чувашинформ.рф.