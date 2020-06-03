Риски ещё высоки

С 3 июня в муниципалитеты республики выезжают рабочие группы во главе с кураторами от регионального правительства. Группы мониторируют реализацию решений по недопущению дальнейшего распространения коронавируса, принятых на уровне региона.

В среду рабочая группа в составе министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Героева и депутата Госсовета Чувашии Сергея Мельникова посетила Шумерлю. В сопровождении главы города Сергея Яргунина и главы администрации Валерия Шигашева, а также шумерлинского межрайпрокурора Евгения Серебрякова они посетили крупные торговые объекты и градообразующие предприятия.

В магазинах «Светофор» и «Победа» члены мобильной группы интересовались у администраторов, как и в каком объеме выполняются мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, проверили наличие бесплатных одноразовых повязок для забывчивых покупателей и обеззараживающих средств для обработки рук, порекомендовали по возможности установить безопасные для человека кварцеватели. На комбинате автофургонов и заводе спецавтомобилей побывали в цехах и столовых. Руководству КАФ было предложено принять дополнительные меры защиты работников – разместить дезсредства еще и на участках цехов.

По итогам рейда состоялось заседание городского оперативного штаба, на котором были озвучены проблемы и дальнейшие действия по сдерживанию распространения коронавируса в городе. Так, главный врач Шумерлинского ММЦ Сергей Демьянов проинформировал о возросшей в разы нагрузке на врачей и средний медперсонал в условиях дефицита кадров. Также привел статистику заболеваемости: на 2 июня среди шумерлинцев зарегистрировано 186 подтвержденных случаев заражения СОVID-19; 2 человека скончались; непосредственно в городе зарегистрирован 131 случай, 56 человек выздоровели, еще 30 готовятся на днях к выписке после подтверждения отрицательного результата анализа; под наблюдением в настоящее время находятся 174 человека, всего же с начала пандемии – 544. Также сейчас лечение проходят около 30 пациентов с внебольничной вирусной пневмонией, вызванной не новым коронавирусом.

В ходе совещания о своей работе отчитались МО МВД России «Шумерлинский», отделы и службы администрации города, прокуратура. Было отмечено, что риски распространения инфекции на территории Шумерли всё еще очень высоки, поэтому о снятии ограничений и послаблениях пока говорить рано.

Н. Владимирова.