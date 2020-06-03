03 Июн

План сева яровых зерновых и зернобобовых культур перевыполнен

По оперативным данным на 03 июня 2020 года  в сельскохозяйственных организациях района  посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур на                  площади- 3030 га, что составляет 125 % к плану. Все хозяйства успешно справились со своими плановыми объемами  работ.

       Так же посеяны однолетние травы на площади — 45 га, беспокровные многолетние травы — 38 га.

       Хозяйства ООО «Кеннет», СХПК «Комбинат», АО «Вурнарский мясокомбинат», КФХ Самарин, КФХ Ануфриев, КФХ Иванов, КФХ Концов перевыполнили планы по посеву зерновых и зернобобовых культур, несмотря на нестабильные погодные условия.  Работы проведены качественно, с применением минеральных  удобрений.

Картофель посажен на площади 7 га — на уровне прошлого года, овощи -17 га (170% к плану).

  В настоящее время ООО «Кеннет» продолжает сев рапса, сев проведен на площади 220 га, что составляет 44% от плана.

     Проведена химпрополка озимых зерновых  культур на площади  1500 га,  что составляет -75%. Состояние озимых зерновых культур хорошее.

В ближайшее время сельхозтоваропроизводители района приступят к скашиванию однолетних и многолетних трав, площадь которых составляет 1600 га.

Работы на полях Шумерлинского района продолжаются.

Источник: shumer.cap.ru.

Автор записи: anna

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