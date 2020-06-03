В Чувашии продолжается капитальный ремонт спортивных объектов. В настоящее время в 23-х муниципальных учреждениях физической культуры и спорта ведутся работы по капитальному и текущему ремонту. На эти цели в республиканском бюджете в этом году предусмотрены средства в объёме 301 млн. 250 тыс. рублей.

Министр физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров на днях ознакомился с ходом капитального и текущего ремонта спортивных объектов Шумерли.

Так, на стадионе «Труд» ведется текущий ремонт легкоатлетических дорожек, их заменят новое синтетическое. В спортивном зале стадиона запланирована полная замена полов. Ремонтные работы будут продолжены и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Это один их первых спорткомслексов, построенных в республике в рамках реализации Федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в стране. Современный спорткомплекс был введён в эксплуатацию в 2006 году. За 16 лет активной эксплуатации пришло время обновить покрытия во всех спортивных залах. По проекту текущего ремонта будут заменены покрытия в универсальном спортивном, зале, а также в тренажёрном, залах хореографии и аэробики.

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование текущего ремонта учреждений физической культуры и спорта города составляет порядка 15 млн. рублей, из них более 13,5 млн. рублей – это средства республиканского бюджета.

«Для проведения ремонтных работ муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Шумерля в 2020 году проведены все необходимые процедуры согласно действующему законодательству», — доложил министру в ходе осмотра спортивных объектов начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Андрей Железин. – «Проектно-сметная документация на проведение текущих ремонтов двух учреждений разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики муниципалитету заключено, в бюджете города предусмотрены финансовые средства на текущий ремонт с соблюдением предельного уровня софинасирования расходных обязательств в размере 9%. Объявлена и проведена конкурсная процедура по определению подрядных организаций».

Все ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

«Мы рассчитываем, что укрепление материально-технической базы имеющихся объектов спорта приведет как к количественному, так и к качественному увеличению наших воспитанников в спортивных школах. Ремонт существующих спортивных объектов и строительство новых поспособствуют созданию для жителей республики еще более комфортных условий для занятий физкультурой и спортом, ведения здорового образа жизни. А это одни из главных задач по достижению показателей в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», — отмечает министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Напомним, реализация проекта «Спорт – норма жизни» предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Данный показатель будет достигнут путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.