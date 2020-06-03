В Чебоксарах состоялась церемония прощания с митрополитом Варнавой

3 июня в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялся чин отпевания новопреставленного митрополита Варнавы.

Богослужение возглавил временно управляющий Чебоксарской епархии митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

На прощание с Владыкой Варнавой прибыл врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. Со старейшим архиереем Русской православной церкви также попрощались первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Федоров с супругой, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Госдумы России, депутаты Госсовета Чувашии, члены Правительства республики, руководители органов местного самоуправления, представители религиозных конфессий, общественники и другие.

«От нас ушел уважаемый человек. За 44 года служения на чувашской земле митрополит снискал уважение и любовь всех народов, которые живут на территории Чувашии, независимо от национальностей и конфессий. От нас ушел человек, который для нас всех являлся не только духовным наставником и мудрым советчиком, но и активным общественным деятелем. Он умел подбирать слова для каждого, чтобы сохранить покой в душе и согласие в обществе. Он нас всех наставлял на истинный путь умело и с уважением. Смог обеспечить возрождение многих церквей, тем самым позволив многим прихожанам найти успокоение в молитве. Да сотворит Господь ему вечную славу», – сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе гражданской панихиды.

«Не люди умирают, а миры. Очень горько и больно соглашаться с этой фразой, дорогой владыка. Нам нужно сохранить Ваш мир, полный любви к Богу и людям. Мы будем помнить о Вашей мудрости, доброте, праведной строгости и христианском дерзновении, то есть готовности совершать смелые поступки ради угождения Богу. Вся жизнь владыки Варнавы, все его дела зиждились на смирении и любви. Мне повезло много лет плодотворно работать с нашим дорогим владыкой, посетить с ним Святую землю. Его очень хорошо знали далеко за пределами Чувашии. Поэтому сегодня вместе с нами скорбит весь православный мир», – принес слова соболезнования первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров.

«От имени Государственной Думы хотел бы выразить слова соболезнования всей епархии, прихожанам, всем, кто знал дорогого и близкого нам Владыку. Будем хранить о нем добрую память. Лучшая память о Владыке – это наши дела. Это наша любовь к работе, любовь к близким, это наши светлые дела – созидание, которое надо творить в Чувашии, в том числе строя храмы, в том числе тот, где сегодня он будет похоронен», – отметил председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву похоронят за алтарем строящегося храма преподобного Сергия Радонежского. Такова была последняя воля архиерея. Глава Чувашской митрополии скончался 1 июня на 90-м году жизни.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.