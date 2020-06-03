Администрация города информирует

В целях предупреждения завоза и распространения на территории города Шумерля новой коронавирусной инфекции и в рамках выполнения протокольного решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Шумерля от 29.05.2020 г., организаторами ярмарок «Центральная» и «Зеленый базар» принято решение о временном ограничении проведения ярмарок в субботние дни 6 июня и 13 июня 2020 года. В эти дни не будет проводиться уличная торговля на территории названных ярмарок.