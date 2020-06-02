24 июня в Чувашии в прямом эфире откроют две площади – Красную и Победы

Об этом сообщила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева.

Напомним, в этом году центрами празднования Дня республики станут Чебоксары и Красночетайский район.

С учетом пандемии COVID-19 в официально установленный праздничный день – 24 июня – проведение массовых мероприятий в регионе не планируется.

24 июня в первой половине дня в Красночетайском районе откроют Площадь Победы. «Сегодня завершаются работы. Уложена брусчатка. Построен современный фонтан», – сообщила Алла Салаева. Поскольку главный государственный праздник Чувашии совпал с проведением Парада Победы в Москве, там же планируют установить экран, где можно будет посмотреть парад.

Вечером 24 июня, в день празднования столетия Чувашской автономии, откроют после реконструкции Красную площадь столицы. Здесь тоже появится фонтан, но уже музыкальный и со световым оформлением. При хорошей погоде его будут включать ежедневно, а с 19 часов – в концертном режиме.

Также 24 июня запланирована деловая программа – представление Высшим экономическим советом Чувашской Республики комплексной программы социально-экономического развития региона на пять лет.

«Мы не будем там делать праздничные мероприятия. Будет вестись прямая трансляция всех этих событий на Национальном телевидении Чувашии», – отметила Алла Салаева.

С 24 июня заработает выставка в Национальном музее «Золотая россыпь веков». Там собраны национальные костюмы и вышивка.

К 100-летию Чувашской автономии откроют несколько новых производств в Канаше и Чебоксарах.

Культурные события, праздничный концерт и фейерверк перенесут на август.

Источник: чувашинформ.рф.