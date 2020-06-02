100-летие Чувашской автономии будут праздновать в июне и августе

Об этом стало известно на еженедельном совещании, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев.

В июне юбилей Чувашской автономии пройдет в усеченном формате без проведения массовых мероприятий.

23 июня в честь праздника откроют несколько новых производств.

24 июня – в сам День Республики – пройдет заседание Высшего экономического совета, где представят программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет.

24 июня также состоится открытие обновлённой Красной площади в Чебоксарах, а в Красных Четаях после реконструкции откроют Площадь Победы и пешеходную аллею. Все события будут транслировать в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии.

24 июня в Национальном музее планируется открыть выставку национального костюма «Золотая россыпь веков». Коллекцию нарядов привезет историк моды Александр Васильев. Работать выставка будет несколько месяцев.

Многие мероприятия, запланированные на июнь, пройдут в онлайн-режиме: флешмобы, фотоакции, конкурсы.

На август перенесут большинство культурных событий, чтобы они прошли в привычном формате.

«Основные праздничные мероприятия мы предлагаем совместить с днем города столицы Чувашии, провести их в третью неделю августа. Мы прогнозируем уже выход из третьего этапа снятия ограничений, и третья неделя августа – это более реально с точки зрения проведения мероприятий», — пояснила вице-премьер Алла Салаева.

13 августа планируется дать старт празднику с театра под открытым небом. Мюзикл «Нарспи» смогут посмотреть все желающие.

14 и15 августа на берегу Волги будет звучать классическая музыка (фестиваль «Берег классики»).

16 августа на творческом бульваре в центре Чебоксар развернется фестиваль «Тăван Атăл», пройдет всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая».

Вечером 16 августа на обновленной Красной площади состоится театрализованное представление, выступление звезд эстрады, световое и лазерное шоу, гала-концерт международного фестиваля фейерверков «Асамат».

Чебоксарский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 25 августа.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.