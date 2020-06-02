Прощание с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой – в прямом эфире

Большая утрата постигла вчера, 1 июня, всех православных христиан Чувашской Республики – на 90-м году жизни скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Прощание со старейшим архиереем Русской православной церкви состоится завтра, 3 июня.

Учитывая непростую ситуацию с распространением COVID-19 в Чувашской Республике, Национальное телевидение Чувашии предоставит возможность всем верующим проститься с Главой Чувашской митрополии. Телеканал будет вести прямую трансляцию с церемонии последования отпевания и гражданской панихиды митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Начало – в 10:30.