Олег Николаев держит на личном контроле строительство социальных объектов для детей

В Международный день защиты детей врио Главы Чувашии Олег Николаев ознакомился со строительством объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для детей.

В городе Цивильске он посетил новый детский сад на 240 мест, который был построен по нацпроекту «Демография». «Подобные проекты обычно реализуются за год и пять месяцев, год и восемь месяцев. Но наши строители смогли реализовать такой амбициозный проект за шесть месяцев. Сегодня мы готовим открытие детского сада, которое запланировано на 20 июня», – отметил глава администрации Цивильского района Сергей Беккер.

В новом учреждении есть спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, комнаты психологической разгрузки, LEGO-cтудия, мультстудия, агролаборатория, столярная мастерская, а также бассейн.

Олег Николаев также посетил Цивильскую СОШ № 2, где с городской администрацией обсудил планы по проектированию будущего пристроя на 500 ученических мест для начальной школы.

В Чебоксарах руководитель региона проинспектировал строительную площадку школы в микрорайоне «Новый город». Объект возводится в рамках национального проекта «Образование», его строительная готовность оценивается в 90%. Школа, рассчитанная на 1600 мест, станет самой большой в Приволжском федеральном округе.

В настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству. Школу в «Новом городе» планируют сдать к началу учебного года.

«Объекты были выбраны с учетом того, что сегодня мы отмечаем прекрасный праздник – День защиты детей. Посещая эти объекты, мы смотрели, как реализуются национальные проекты. Важно было посмотреть, есть ли разница между столичными образовательными учреждениями и учреждениями в малых городах и селах. Мы увидели, что сами подходы идентичны и это, конечно, радует. Мы посмотрели также и на имеющиеся проблемы. Они достаточно типичные для современного этапа. Это вторая смена, перегруженность школ и ряд других. В ближайшее время над этими проблемами будем целенаправленно работать», – подвел итоги своей поездки врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.