В Чувашии планируют запустить Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности

Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Александр Героев на еженедельном совещании, которое провел врио Главы республики Олег Николаев.

В министерстве считают, что запуск единой площадки в сфере градостроительства позволит существенно оптимизировать предоставления государственных и муниципальных услуг. К тому же, это ноу-хау сократит административные барьеры.

«Важной задачей на ближайшие годы является повышение качества проектной документации на социально-значимые республиканские объекты, а также централизация всех будущих государственных и муниципальных строек на базе единого Казенного учреждения Республиканской службы единого заказчика», — подчеркнул Александр Героев, представляя стратегию развития Минстроя Чувашии на 2020—2024 годы.

В целях повышения доступности жилья будет продолжена реализация действующих программ поддержки, со следующего года планируется запустить дополнительную программу субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам в рамках программы ускоренного развития республики, также будет запущена дополнительная господдержка застройщиков по строительству объектов инженерной инфраструктуры за счет бюджетных средств. Основная задача в данной сфере в ближайшие годы — обеспечить достройку проблемных объектов. Сегодня их 13, еще 5 в зоне риска.

По поручению врио Главы республики Олега Николаева специалистам предстоит определить районы, в которых будет запрещена высокоэтажная застройка, а также продумать возможность нивелирования уже имеющихся архитектурных несовершенств. Это важно для сохранения архитектурного облика республики.

Напомним, Олег Николаев поручил всем министерствам и ведомствам представить стратегии развития на ближайшие пять лет и планы по их реализации.

Источник: чувашинформ.рф.