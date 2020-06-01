Представлена Стратегия развития Минстроя Чувашии на 2020 – 2024 годы

Сегодня в рамках еженедельного совещания Правительства Чувашской Республики под руководством врио Главы Чувашии Олега Николаева представлена Стратегия развития Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики на 2020 – 2024 годы.

С докладом выступил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев.

Министр подчеркнул, что основной задачей всех органов власти на сегодняшний день является эффективная реализация мероприятий национальных проектов. В рамках данной работы Минстрой Чувашии реализует мероприятия двух национальных проектов - «Жилье и городская среда» и «Экология».

Одним из основных направлений деятельности министерства является совершенствование сферы строительства.

Так, для оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг и сокращения административных барьеров в сфере строительства планируется запуск единой площадки в сфере градостроительства – Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике (ГИСОГД).

«Важной задачей на ближайшие годы является повышение качества проектной документации на социально-значимые республиканские объекты, а также централизация всех будущих государственных и муниципальных строек на базе единого Казенного учреждения Республиканской службы единого заказчика», — подчеркнул Александр Героев.

Также в целях повышения доступности жилья будет продолжена реализация действующих программ поддержки, со следующего года планируется запустить дополнительную программу субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам в рамках программы ускоренного развития республики, также будет запущена дополнительная господдержка застройщикам в строительстве объектов инженерной инфраструктуры за счет бюджетных средств. Основная задача в данной сфере в ближайшие годы обеспечить достройку проблемных объектов. Сегодня их 13 и еще 5 в зоне риска.

Следующим отдельным блоком задач на ближайшую перспективу является повышение уровня комфорта проживания граждан. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» совместно с муниципалитетами предстоит реализовать мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.

Также планируется принять дополнительные меры по обновлению коммунальной инфраструктуры, завершить газификацию Заволжской территории и создать дополнительные условия для ее развития.

В жилищном хозяйстве работа министерства будет направлена прежде всего на обновление жилищного фонда. В первую очередь, это ликвидация аварийного жилья. Сегодня во взаимодействии с Минстроем России прорабатывается возможность досрочной реализации существующей программы в 2021—2022 годах, а также вырабатываются подходы к ликвидации аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Будет продолжена реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Сейчас ведется работа над повышением эффективности планирования и своевременности проведения капитального ремонта.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что детализированный план действий по выполнению поставленных задач должен быть разработан в ближайшее время.

Руководитель региона обозначил еще две важные темы, на которые следует обратить внимание при доработке Стратегии — необходимо определить районы, в которых будет запрещена высокоэтажная застройка в целях сохранения архитектурного облика республики, а также продумать мероприятия по нивелированию уже имеющихся архитектурных несовершенств.

Первоисточник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.