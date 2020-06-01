По поручению Олега Николаева создана Правительственная комиссия по организации похорон митрополита Варнавы

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Он умер 1 июня на 90-м году жизни от двусторонней пневмонии, сообщает Чувашская митрополия.

Олег Николаев отметил, что за годы ответственного служения митрополит Варнава внес существенный вклад в укрепление авторитета Русской Православной Церкви, заботился о духовном здоровье сограждан и нравственном состоянии российского общества, многое сделал для возрождения храмов на территории республики.

«Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия. Его мудрое слово и яркий талант проповедника снискали ему глубокую признательность и заслуженное уважение. Его кончина — большая потеря для всех нас. Убежден, что память о нем навсегда останется в истории республики и будет жить в сердцах ее жителей», – сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Похороны митрополита Варнавы организует Правительсвенная комиссия.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.