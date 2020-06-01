Олег Николаев рассказал, когда в Чувашии начнут снимать ограничения

Ситуация с распространением коронавируса в Чувашии за минувшие выходные не изменилась: 31 мая было зафиксировано 87 новых случаев инфицирования, сегодня ожидается еще 88 – об этом 1 июня на еженедельном совещании сообщил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

«Цифры говорят сами за себя. Наши действия дают результат. Мы купируем очаги заражений», – подчеркнул он.

В среду, 3 июня, по поручению Олега Николаева руководители специальных рабочих групп посетят города и районы Чувашии, где проверят меры по борьбе с коронавирусом. Врио Главы республики призвал подключить к этой работе депутатов, а также районных представителей прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора.

Руководитель региона отметил важность совместной организованной работы в борьбе с COVID-19, особенно в преддверии праздника Святой Троицы, и напомнил, что в соответствии с рекомендациями посещение кладбищ будет ограничено .

«Все в наших руках. Если мы эффективно, слаженно, ответственно и сознательно отработаем эту неделю, мы сможем переломить ситуацию и со следующей недели начинать движение по пути снятия ограничений», – заявил он.

Источник: чувашинформ.рф.