Олег Николаев поручил провести мониторинг региональных мер поддержки материнства и детства

1 июня в День защиты детей врио Главы Чувашии Олег Николаев еженедельную правительственную планерку начал с темы поддержки семей с детьми.

«Мы ведем последовательную политику поддержки материнства и детства. В связи с этим попрошу, прежде всего, заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллу Салаеву, организовать проведение детального мониторинга регионального законодательства по поддержке многодетных семей, материнства и детей в части реализации их возможностей. Затем, если потребуется, разработать и внести необходимые решения на рассмотрение Правительства республики и Госсовета Чувашии, чтобы законодательно закрепить», — подчеркнул он.

Врио главы республики отдельное внимание заострил на вопросах поддержки талантливых детей. В связи с этим он поручил Министерству образования республики активизировать работу по развитию центра одаренных детей и молодежи Эткер», попечительский совет которого Олег Николаев недавно возглавил.

«Мы должны обеспечивать детям достойное будущее и возможность реализовывать все их желания и мечтания. Это возможно только за счет ежедневной работы по реализации задач, которые поставил Президент России», — сказал Олег Николаев.

Напомним, в Чувашии, как и по всей стране, организованы выплаты малоимущим семьям на детей с 3 до 7 лет. Также единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей положены на каждого ребенка от 3 до 16 лет независимо от материального положения родителей.

Заработал и ряд инициатив врио Главы Чувашии Олега Николаева по поддержке семей с детьми. В частности, снижена ставка сельской ипотеки для многодетных семей, предусмотрена возможность получения единовременной выплаты наличными из средств регионального материнского капитала, который в этом году увеличен до 150 тысяч рублей.

Источник: чувашинформ.рф.