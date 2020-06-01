Олег Николаев жестко высказался о начислениях за вывоз ТКО

Сегодня, 1 июня, на еженедельном совещании врио Главы Чувашии поднял вопрос о начислениях за вывоз ТКО по земельным участкам, где нет строений, и по тем домам и квартирам, где никто не прописан. Олег Николаев уже давал поручение разобраться в ситуации и прекратить начисления за ТКО по такой недвижимости. Подобные обращения поступают от жителей городов и районов на имя руководителя региона.

По данным Минприроды Чувашии, сейчас в республике 3 тысячи 923 так называемых обезличенных счета по квартирам в многоэтажках и 97 тысяч 365 – по индивидуальным жилым домам. То есть в регионе в 10 тысячах объектах недвижимости никто не прописан.

Причем, региональный оператор настаивает на том, что в действующем законодательстве нет норм, позволяющих не начислять плату за ТКО в случае отсутствия сведений о собственниках жилого помещения.

«Региональный оператор – это региональная организация, которая реализовывает ту политику и практику, которая выработана в данном случае в Чувашской Республике как в субъекте Российской Федерации. Все, что делает региональный оператор, должно быть первично в виде решений Чувашской Республики. И если региональный оператор самовольничает, нужно не просто подключать Прокуратуру, Роспотребнадзор или Федеральную антимонопольную службу, а надо реагировать незамедлительно, принимать необходимые меры и решения по исправлению ситуации», – заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев и поручил срочно прекратить начислять плату за вывоз ТКО по земельным участкам, где нет строений, и по домам и квартирам, где никто не прописан.

Источник: чувашинформ.рф.