Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Шумерли

Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики 01 июня 2020 года объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству 3-х дворовых территорий города Шумерля Чувашской Республики.

Начальная (максимальная) цена одного контракта составляет 18193415,56 (Восемнадцать миллионов сто девяносто три тысячи четыреста пятнадцать рублей 56 копеек).

Источником финансирования муниципального контракта являются средства Республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Шумерля.

Окончание срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 09.06.2020 года, до 09-00 ч.

С более подробной информацией можно ознакомиться в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru

Сайт администрации города Шумерли.