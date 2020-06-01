В Международный день защиты детей в Шумерле молодым семьям вручили жилищные сертификаты. Сертификат позволит им получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

В этот день три семьи в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Всего в этом году такую государственную поддержку получат 11 семей на общую сумму 7,08 млн рублей.

Заместитель главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина поздравила счастливых обладателей сертификатов, пожелала им счастья, здоровья и всех благ, чтобы семьи их были крепкими и дружными и росли год от года, чтобы в стенах родного дома всегда звенел детский смех.

Источник: gshum.cap.ru.