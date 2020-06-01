Выбран Почетный гражданин Шумерли-2020

На очередном заседании городского Собрания депутатов 1 июня был рассмотрен вопрос о присвоении в текущем году звания «Почетный гражданин города Шумерли».

Народные избранники поддержали ходатайство городского Совета ветеранов в связи с 75-летием Победы присвоить звание участнице Великой Отечественной войны Кларе Андреевне Кирель. В марте этого года ветеран отметила 97-летие.

Источник: gshum.cap.ru.