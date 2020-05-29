Шумерлинские барабанщицы одержали победу в фестивале-конкурсе «Черчен чечексем»

С февраля по апрель 2020 года в республике проходил республиканский фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Черчен чечексем» («Цветы Чувашии»).

По март в культурно-досуговых учреждениях районов и городов жюри, созданные муниципальными органами культуры, выбирали лауреатов в каждой номинации для участия в зональных этапах фестиваля-конкурса. В связи с введенными санитарно-эпидемиологическими мерами фестиваль-конкурс поменял формат проведения некоторых зональных смотров и самого гала-концерта победителей. К конкурсным программам были допущены творческие коллективы клубно-досуговых учреждений муниципальных образований Чувашской Республики в возрасте от 7 до 14 лет (включительно).

Всего на фестиваль-конкурс поступило 157 заявок из районов и городов, из них 36 заявок (298 чел.) в номинации «Вокал», 18 заявок (166 чел.) в номинации «Фольклор», 48 заявок (1000 чел.) в номинации «Хореография», 41 заявка (104 чел.) в номинации «Театр и художественное слово», 14 заявок (39 чел.) в номинации «Инструментальное творчество».

За высокий уровень исполнительского мастерства и на основании критериев оценки образцовый детский коллектив «Шоу барабанщиц «Ника» Центра детского творчества Шумерли (руководитель — А.В. Лушин) признан лауреатом Гран-при в номинации «Инструментальное творчество».

Дипломы и ценные подарки будут вручены на очередном совещании с руководителями КДУ республики.

Источник: ДК тракторостроителей.