Роспотребнадзор рекомендовал муниципалитетам ограничить посещение кладбищ на Троицу

29 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская призвала заблаговременно информировать население о запрете на посещение кладбищ. «Традиционно в эти праздники на кладбищах собирается народ, приезжают и из других регионов. Люди берут с собой еду, питье, с одной посуды начинают угощать друг друга. При этом на кладбищах нет условий для соблюдения правил личной гигиены. А это может дать всплеск роста заболеваемости коронавирусом», — подчеркнула главный санитарный врач по республике. При этом надо учитывать, что в регионе 944 кладбища.

Надежду Луговскую поддержал и врио Главы Чувашии Олег Николаев. Для максимального информирования граждан об ограничении посещения кладбищ он поручил организовать рассылку смс-сообщений.

Кроме того, в эти дни хотят ограничить доступ и в храмы республики, как это было сделано на Пасху. «В этом вопросе есть понимание со стороны священнослужителей», — подчеркнул Олег Николаев.Отметим, что согласно Указу №92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» уже с 14 апреля 2020 года до настоящего момента в Чувашии запрещается проведение массовых религиозных церемоний и свободное посещение кладбищ. На погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники.