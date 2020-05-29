Поздравление Олега Николаева с Международным днём защиты детей!

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!



Детство – это время мечтаний и беззаботности, время радости, игр, учёбы и развития. От того, сколько тепла, доброты, любви и внимания получают наши дети, будет зависеть их дальнейшая жизнь, а значит, и будущее Чувашии.

Мы, взрослые, должны сделать все, чтобы детство для юных жителей нашей республики было радостным и беззаботным. Для этого важно объединить усилия государства, бизнес-сообщества, общественных организаций и всех, кто неравнодушен к судьбе подрастающего поколения.

Наша общая задача – заботиться о физическом и нравственном здоровье детей, создавать необходимые условия для их обучения, воспитания, отдыха, реализации спортивного и творческого потенциала.

Пусть нашу жизнь украшают детский смех и счастливые улыбки! Желаю всем мира, добра и благополучия, а ребятам — интересных каникул и исполнения заветных желаний!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.