29 Май

Победный марш «Бессмертного полка онлайн» завершен

Победный марш «Бессмертного полка онлайн» завершен
Шествие длилось 20 дней, за это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.
«Главный смысл всего, что мы делаем – в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, — считает сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой. — И то, как люди откликнулись на нашу акцию «Бессмертный полк онлайн», еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так».
Силами партнеров движения — ПАО «Сбербанк» и компании «Mail.ru Group» — были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они помогли принять порядка 3 миллионов заявок. Все анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами партнеров «Бессмертного полка России» — «Волонтеров Победы», при увеличении потока заявок к ним присоединились активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений «Поисковое движение России», «Клубы исторической реконструкции России» и другие неравнодушные историки – всего было задействовано около 4000 человек.
«Прежде чем приступить к модерации заявок, добровольцы прошли специальное обучение. Волонтеры Победы беспрерывно обрабатывали заявки с 29 апреля по 17 мая. В ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига советского народа. Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Организаторы акции передали данные таких пользователей в следственный комитет. СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается – в деле появляются новые фигуранты, и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма», — рассказала председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Более 190 тысяч анкет были отправлены на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку волонтерами-историками. Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех участников прошли в строю «Бессмертного полка онлайн».
Трансляция почти три недели шла на сайтах «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru, «Международного Бессмертного полка» www.polk.press, в онлайн-кинотеатре «Okko», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях. Участники «Бессмертного полка онлайн» получили оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.
После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе «Банк Памяти» https://sber9may.ru/. В «личном кабинете» можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах. По завершении онлайн-шествия консультацию специалиста о деятельности «Бессмертного полка России» можно будет получить в будни с 10:00 до 18:00 по московскому времени, в остальное время горячая линия работает в режиме автоинформатора, ее номер 8 800 2019450.
Пресс-служба ООД «Бессмертный полк России».

Автор записи: anna

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