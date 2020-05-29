Победный марш «Бессмертного полка онлайн» завершен

Шествие длилось 20 дней, за это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

«Главный смысл всего, что мы делаем – в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, — считает сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой. — И то, как люди откликнулись на нашу акцию «Бессмертный полк онлайн», еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так».

Силами партнеров движения — ПАО «Сбербанк» и компании «Mail.ru Group» — были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они помогли принять порядка 3 миллионов заявок. Все анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами партнеров «Бессмертного полка России» — «Волонтеров Победы», при увеличении потока заявок к ним присоединились активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений «Поисковое движение России», «Клубы исторической реконструкции России» и другие неравнодушные историки – всего было задействовано около 4000 человек.

«Прежде чем приступить к модерации заявок, добровольцы прошли специальное обучение. Волонтеры Победы беспрерывно обрабатывали заявки с 29 апреля по 17 мая. В ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига советского народа. Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Организаторы акции передали данные таких пользователей в следственный комитет. СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается – в деле появляются новые фигуранты, и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма», — рассказала председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Более 190 тысяч анкет были отправлены на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку волонтерами-историками. Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех участников прошли в строю «Бессмертного полка онлайн».

Трансляция почти три недели шла на сайтах «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru, «Международного Бессмертного полка» www.polk.press, в онлайн-кинотеатре «Okko», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях. Участники «Бессмертного полка онлайн» получили оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе «Банк Памяти» https://sber9may.ru/. В «личном кабинете» можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах. По завершении онлайн-шествия консультацию специалиста о деятельности «Бессмертного полка России» можно будет получить в будни с 10:00 до 18:00 по московскому времени, в остальное время горячая линия работает в режиме автоинформатора, ее номер 8 800 2019450.

Пресс-служба ООД «Бессмертный полк России».