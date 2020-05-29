Здоровья вам!

В третьей декаде мая в Доме правительства под руководством

заместителя председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллы Салаевой в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) прошел ряд рабочих совещаний. Главная их цель – наполнить конкретным содержанием Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии, разработанную группой

экспертов во главе с генеральным директором ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорем Меламедом.

Он также принял участие в ВКС. По его словам, на подобных совещаниях каждое направление необходимо рассматривать в таком аспекте: состояние вопроса; проекты и мероприятия, которые необходимо выполнить; ожидаемые эффекты. Игорь Меламед отдельно выделил уровень, который требует действий непосредственно главы республики. Придавая исключительно важное значение его роли в реализации программы, Игорь Меламед особо подчеркнул: «Мы договорились, что для главы делается отдельный документ, где он не только контролирует ситуацию и направляет ее, но и непосредственно его участие является принципиальным для решения этих вопросов. В первую очередь, это вопросы взаимодействия с федеральными органами власти, особенно с руководством страны. Возможности главы республики в этой программе мы задействуем по полной».

Первое совещание, которое прошло 20 мая, было посвящено вопросам развития здравоохранения. В своей вводной речи Алла Салаева напомнила всем участникам ВКС, что по инициативе руководителя Чувашии Олега Николаева был создан высший экономический совет (ВЭС), которым руководит депутат Госдумы России Анатолий Аксаков. Как заявила Алла Леонидовна, в рамках реализации решений и рекомендаций, принятых ВЭС, «нам поручено выработать четкую, понятную, осуществимую программу действий на следующие 5 лет по развитию Чувашской Республики… Была поставлена задача максимально привлечь к обсуждению федеральных и региональных экспертов, провести обсуждение с общественностью, с жителями».

По предложению Игоря Меламеда было решено обсудить главные вопросы: «Чувашия как реабилитационный центр», «Основные заболевания и задачи по решению этих проблем», «Кустовой принцип организации медицины». Четвертый вопрос Игорь Меламед сформулировал как «служебно-технический» и уточнил: «Нам хотелось бы привести в порядок те перечни проектов, которыми мы располагаем на сегодня. Чтобы у нас была полная ясность, какие проекты по строительству медицинских и прочих объектов мы будем включать в программу».

Основным генератором идей и аналитиком выступила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ Алла Самойлова, которая не на словах знает проблему, потому что долгое время руководила в Чувашии профильным министерством и внесла весомый вклад в развитие здравоохранения республики.

«Первый вопрос – реабилитационный потенциал – это та изюминка, – сказала Алла Владимировна, – которая может выстрелить в Чувашии. В целом по стране ставится вопрос о привлечении к этой помощи санаторно-курортного комплекса. Но не в том виде, в котором он существует на сегодня, а для развития высоких технологий в реабилитации после инсультов, после спинальных травм, инфарктов, эндопротезирования, онкологии. Санатории «Чувашиякурорт», «Надежда» уже возложили на себя миссию создания реабилитационного потенциала. И они могут стать реабилитационными базами для тех пациентов, которые пролечились в республике».

Все участники ВКС пришли к мнению, что у Чувашии действительно есть потенциал, чтобы стать реабилитационным центром. В первую очередь, по заявлению генерального директора АО «Санаторий «Чувашиякурорт» Юрия Симунова, «она богата природными лечебными факторами. Это питьевая минеральная вода, сопрофитовые грязи, хлоридно-натриевые минеральные ванны. Природа – леса, реки и озера, то есть экологически чистая зона».

Итак, основное направление развития здравоохранения определено. Но возникает вопрос: «Из каких источников финансировать реализацию программы»?

У Аллы Самойловой есть «рецепт»: «Объединить усилия частного бизнеса, Фонда медицинского страхования и средств республиканского бюджета». Пример уже есть. Так, только за последние три года в развитие грязелечебницы, рассчитанной на 1 тыс. человек в смену, вложено около 300 миллионов рублей частных инвестиций. Но этого мало, особенно с учетом амбициозных задач, поставленных в программе развития Чувашии. Чтобы заинтересовать инвесторов, которые вложили или собираются вложить свои средства в развитие отрасли, Юрий Симунов предлагает: «Заложить в бюджете республики средства на оздоровительный туризм, то есть на рекламу природных факторов и самих санаторно-курортных учреждений; освободить их от уплаты налога на имущество года на три, чтобы высвобождающиеся средства они могли направить на оснащение материально-технической базы, покупку современного медицинского оборудования, обучение и на различные проекты по благоустройству территории; разработать и внедрить республиканскую программу по долечиванию в условиях санатория после инсультов, инфарктов, эндопротезирования, удаления желчного пузыря, при сахарном диабете, не забывая в то же время и про беременных».

Реабилитационный центр – это хорошо, но как сохранить на должном уровне то, что уже достигнуто в Чувашии в области здравоохранения, причем не просто сохранить, а дальше развивать? Что надо делать для этого? Какие объекты строить?

Именно на решении таких вопросов заострили свое внимание некоторые участники ВКС. В частности, главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Павлов предложил включить в программу развития строительство нового лечебно-диагностического корпуса. По его информации, республика уже выделила около 20 млн рублей только на проектно- изыскательские работы по строительству этого объекта.

Участники совещания стали дальше развивать тему. И тут же «всплыли» некоторые проблемы. Так, Игорь Меламед заметил: «У нас сегодня нет ясности по кардиоцентру. Есть предложение от Минздрава РФ – строительство пристроя к существующему кардиоцентру. С онкологией ситуация схожая. Надо решить — либо просто радиологический центр, либо, как мы хотели, делаем более крупное образование, в том числе учитывая возможность сделать университетскую клинику, чтобы отработать определенные технологии».

Ход дальнейшей дискуссии показал, что Игорь Ильич действительно затронул острую тему. Алла Салаева, естественно, не могла остаться в стороне от обсуждения вопроса. «В материалах, которые подготовлены нами, по-прежнему фигурирует пристрой к республиканской больнице, – проинформировала она участников ВКС. – Это оправданно, потому что это все включается в федеральную программу, вся работа проведена по линии федерального целевого проекта «Развитие здравоохранения». Алла Леонидовна сообщила, что Олег Николаев уже обсуждал этот вопрос с заместителем министра по финансам Министерства здравоохранения России.

Алла Самойлова, которая также присутствовала на той встрече, обозначила свою позицию: «Сегодня нужен пристрой к республиканской больнице, потому что она не выдерживает требований никаких СанПиНов, СНиПов… Поэтому встал вопрос, а не стоит ли подумать о строительстве новой многопрофильной республиканской больницы? А нынешнюю республиканскую больницу либо использовать, либо разместить в ней какое-то другое учреждение».

Определенную ясность в обсуждение проблемы внесла главный врач Республиканской клинической больницы, председатель Совета Ассоциации «Союз медицинских работников Чувашской Республики» Елена Барсукова. Она сообщила, что в пристрое планировалось разместить региональный сосудистый центр. Такое решение было продиктовано тем, что в РКБ не хватает площадей. Больница не выдерживает нагрузки, требований. Изначально проект, который был разработан еще в 70-х годах, не предусматривал, чтобы в этом учреждении оказывалась экстренная помощь. В связи с этим РКБ не в состоянии соблюдать все требования логистики при оказании медпомощи больным с сосудистыми патологиями. «У нас нет площадей для реабилитационных мероприятий, которые мы должны делать, – продолжала перечислять проблемы главврач РКБ. – Не хватает площадей операционных, так как нейрохирургические операции очень востребованы. Пристрой необходим, мы готовы выходить на аукцион по проектированию. У нас есть медико-технологическое задание. В то же время вопрос о строительстве новой республиканской больницы поставлен очень правильно. Здание в таком виде, в каком находится сейчас, никого не устраивает».

Участники ВКС также обсудили вопросы строительства новой инфекционной больницы, туберкулезного диспансера, кардиологической больницы в Чебоксарах и другие проблемы. Олег Николаев уже дал конкретные поручения по их решению, но некоторые вопросы, как, например, строительство радиологического корпуса, которое требует выделения из бюджета больших финансовых средств, все еще находятся на стадии рассмотрения.

Одним словом, здравоохранение Чувашии ждут большие перемены. Нет сомнения в том, что результаты усилий, которые сегодня предпринимает руководство республики, в скором времени почувствует на себе каждый житель и тогда пожелание «Хорошего здоровья вам!» станет не просто выражением добрых намерений, а констатацией факта.

(продолжение следует)

Алексей Кряжинов.