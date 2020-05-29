За единовременной выплатой из средств республиканского материнского капитала можно обратиться с 8 июня

Об этом министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова сообщила 29 мая на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

«Постановление Кабинета Министров по порядку предоставления этой выплаты принято на этой неделе. Оно вступит в силу через десять дней. Эта дата выходит на 8 июня. С этой даты можно будет обратиться за получением единовременной денежной выплаты», – сказала руководитель Минтруда Чувашии.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил Мининформполитики республики разработать и внедрить новый программный продукт, чтобы с помощью электронных технологий упростить процедуру получения новой меры поддержки.

«Мы должны убрать все излишние требования по сбору документов с тем, чтобы люди имели возможность получить данную форму поддержки через простой путь – заявление», – сказал руководитель региона.

Напомним, по инициативе Олега Николаева в апреле этого года в Чувашии введена новая мера поддержки семей с детьми – единовременная выплата из средств республиканского маткапитала размером 20 тысяч рублей. Она положена семьям, в которых родился (усыновлен) третий или последующий ребенок с 1 января 2020 года.

Сам размер республиканского материнского капитала по решению Правительства республики в этом году увеличен со 100 до 150 тысяч рублей.

Источник: чувашинформ.рф.