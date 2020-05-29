В День пограничника возложили цветы к памятнику–обелиску

«Граница на замке, а ключи в кармане!» — эта «крылатая» фраза из песни, наверное, как нельзя лучше отражает смысл и суть профессии пограничника. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника был установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «Об установлении Дня пограничника» «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».

В городе Шумерля с 2002 года существует отделение Чувашской Республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство», председателем которого является Виталий Озяков. Пограничное братство организует и участвует в различных конкурсах, мероприятиях патриотической направленности с участием детей, молодежи, взрослого населения Шумерли и Шумерлинского района. Так же члены организации внесли огромный вклад в создание музея под открытом небом «СУРСКИЙ РУБЕЖ».

28 мая члены Шумерлинское отделение Чувашской Республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство» совместно с военным комиссаром города Шумерля, Шумерлинского и Порецкого района Олегом Петровым почтили минутой молчания память воинов, павших при охране границ России, и возложили цветы к памятнику–обелиску в сквере Победы и памятнику воинам-участникам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.

Сайт администрации города Шумерли.