Алатырский роддом начал работу как ковидный центр

Ситуация, сложившаяся в г. Алатыре и Алатырском районе, находится на особом контроле врио Главы Чувашии Олега Николаева.



В Алатырском районе зарегистрирован прирост заболеваний Covid-19, на 28 мая выявлен 31 случай заболевания районе, в Алатыре — 72 случая (прирост — 10 человек). Среди заболевших примерно одинаковое количество мужчин и женщин, наибольшее число заболевших – лица в возрасте 40-49 лет.

В этой связи стало актуальным открытие ковидного центра на базе родильного отделения Алатырской центральной районной больницы Минздрава Чувашии.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отмечает: «Алатырь, в отличие от других, самый отдаленный город от столицы республики. Транспортировка «тяжелого» пациента в Чебоксары занимает много времени, что может отразиться на его здоровье и жизни. Ковидный центр при роддоме будет обеспечен необходимым объёмом лекарственных препаратов, для лечения больных, а работники – средствами индивидуальной защиты. Таким образом, борьба с этим заболеванием здесь будет вестись эффективнее».

На сегодняшний день в родильном отделении в неделю проходит 3-4 родов. Специализированный центр нужен и в другом конце республики. Плановые роды будут проходить в г. Шумерле. Женщины с патологиями беременности, как и ранее, будут направляться в Президентский перинатальный центр в г. Чебоксары.

Специализированное отделение, где организовано 80 коек перепрофилировано частично — только его акушерское отделение. В соответствии с требованиями к медицинским организациям, оказывающим лечение больным с коронавирусной инфекцией, здание должно быть обеспечено подводкой кислорода. Такие условия в городе созданы только в родильном отделении.

Женская консультация продолжает свою работу в полном объёме: ведется амбулаторный приём, проводится скрининг беременных. Для оказания экстренной помощи будут организованы 8 коек в хирургическом корпусе: 4 — для экстренной гинекологической помощи, 2 — для патологий беременности, 2 – для экстренной акушерской медицинской помощи.



Во время функционирования ковидного центра будет усилена материально-техническая база, после стабилизации ситуации с коронавирусом родильное отделение будет функционировать в прежнем режиме.

Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики.