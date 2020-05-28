Теплоснабжение в Шумерле будут восстанавливать блочными котельными

Сегодня врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил объекты ЖКХ в городе Шумерле.

Руководитель региона осмотрел паровую котельную 1986 года постройки и одну из новых блочно-модульных котельных, построенных на средства республики в последние годы. В глаза бросается их существенный контраст.

Старая котельная работает с большими затратами, обслуживают ее 28 человек. А шесть новых блочно-модульных котельных обслуживают всего шесть человек, ведь большинство процессов там автоматизированы. Более того, регулировать параметры и управлять новыми котельными можно дистанционно – из диспетчерского пункта в Чебоксарах. Благодаря этому существенно уменьшаются накладные расходы на обслуживание. Новое оборудование имеет высокий КПД, что снижает затраты на энергоресурсы.

Врио Главы республики посетил также водоочистную станцию и обсудил с местными властями перспективы ее реконструкции для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев, чтобы привести систему водоснабжения Шумерли в нормативное состояние, необходимо комплексно модернизировать сооружения, сети и оборудование.

«И дальше будем идти по пути обновления. Для этого приехали и посмотрели всю цепочку. Задача в ближайшее время – кардинально модернизировать систему жилищно-коммунального хозяйства как в Шумерле, так и в других населенных пунктах республики», — обозначил Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.