С 5 мая 2020 года выросли штрафы за нарушения воинского учета

Согласно Федеральному закону от 24.04.2020 № 132-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» должностным лицам, в том числе руководителям организаций, за ошибки в ведении воинского учета придется платить более крупные суммы. Как именно изменилась ответственность:

до 5 мая 2020 года на должностное лицо, ответственное за воинский учет в организации, не представившее вовремя в военкомат или иной уполномоченный орган списки граждан, которые подлежат первоначальной постановке на учет налагался штраф от 300 до 1 тыс. руб., с 5 мая штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб.;

до 5 мая 2020 года на должностное лицо, ответственное за воинский учет, не сообщившее работнику о повестке либо не предоставившее возможности вовремя явиться по вызову военкомата или иного органа, осуществляющего воинский учет налагался штраф от 500 до 1 тыс. руб., с 5 мая штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб.;

до 5 мая 2020 года на должностное лицо, ответственное за воинский учет, не сообщившее в военкомат или иной орган, осуществляющий учет, сведения о принятых или уволенных гражданах, обязанных состоять на воинском учете налагался штраф от 300 до 1 тыс. руб., с 5 мая штраф составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения воинского учета вырос до трех лет. Ранее он составлял два месяца.

Источник: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции.