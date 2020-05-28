С преданностью своему делу

В состав городской централизованной библиотечной системы Шумерли входят 4 библиотеки: центральная библиотека им. Г. Н. Айги, детская библиотека-филиал № 1 им. С. Я. Маршака, библиотека-филиал № 3 им. М. Сеспеля и библиотека-филиал № 4 им. В. В. Маяковского.

Всего в системе трудятся 12 высокопрофессиональных специалистов, имеющих большой опыт работы. У каждой библиотеки свое направление, свои каждодневные задачи, свои читатели.

Среди читателей центральной библиотеки им. Г. Н. Айги — учащиеся школ, техникума, рабочая молодежь, служащие, рабочие, пенсионеры. Ежедневно библиотеку посещают более 100 шумерлинцев. В библиотеке заложены давние традиции популяризации краеведческих знаний среди широких слоев населения. Особое место занимает пропаганда творческого наследия чувашского поэта с мировым именем Геннадия Айги. Работа с краеведческим материалом носит не эпизодический характер, а ведется постоянно и планомерно на протяжении многих лет. Краеведение — главная составляющая и программы информационно-библиографического отдела библиотеки. За эти годы создан массив календарей знаменательных и памятных дат «Шумерлинский хронограф», серия буклетов «Мой город – моя гордость», библиографических указателей, электронных и печатных альбомов о городе и горожанах, издана книга «100 лет — 100 имен». В результате кропотливой, поисково-исследовательской работы библиотечные специалисты к 75-летию Победы составили информационно-аналитический альбом «Бессмертный полк». Деятельность информационно-библиографического отдела городской

С 1964 года обслуживание детей осуществляется городской детской библиотеке-филиале №1 им. С.Я. Маршака, расположенной в Центре детского творчества. Библиотека имеет специализированный детский фонд литературы, развивающие игры, программы, направленные на пропаганду и продвижение детской литературы, привитие интереса к чтению, что является основной миссией библиотеки. Работа библиотеки направлена на изучение проблем детского чтения, мониторинг читательских интересов, запросов, составление программ, способствующих повышению рейтинга книги среди маленьких шумерлинцев. Являясь дважды победителем Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива» в 2019 году в библиотеке открылся для «особых» читателей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей) первый в Чувашии детский православный библиотечный театр «Улыбка веры», в 2020 году для читателей-детей с ОВЗ открыл свои двери детский центр православной культуры «Благодать», получивший снова поддержку международного конкурса и местных властей.

Городская библиотека-филиал № 3 им. М. Сеспеля с 1979 года обслуживает микрорайон Палан, поселок Лесной, Шумерлинскую общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них библиотека является единственным местом, куда можно прийти и с пользой провести время. Вся работа учреждения направлена на повышение качества предоставляемых услуг. При библиотеке функционирует экологический клуб «Глаза природы», созданный в 2002 году, в котором ведется работа по экологическому просвещению читателей. В 2020 году начал функционировать клуб по нравственному, патриотическому воспитанию подростков, по продвижению чтения «Узнавайки».

Городская библиотека-филиал № 4 им В. В. Маяковского с 1984 года располагается в жилом многоквартирном доме по ул. Халтурина, д. 60. Для жителей Верхнего поселка библиотека является любимым досуговым местом... В тихой уютной обстановке проходит чествование ветеранов труда, тружеников тыла, организуются развлекательные и концертные программы. На базе библиотеки на протяжении многих лет работают клуб анонимного приема «Нарконет», клуб художественного чтения "Книга ". С 2018 г. библиотека стала победителем грантового Международного конкурса «Православная инициатива» с проектом «Я читаю и творю», в рамках которого был открыт центр творчества для детей группы риска.

Все библиотеки являются образовательно-культурной площадками для проведения республиканских и городских конкурсов, акций, презентаций, круглых столов, творческих и профессиональных встреч с известными людьми Чувашии и России.

В период самоизоляции библиотеки города не приостановили свою работу по организации мероприятий с использованием удаленных форм работы. Официальный сайт библиотечной системы является инструментом взаимодействия с существующими и потенциальными читателями, служит для предоставления услуг в удаленном режиме.

27 мая библиотекари отметили профессиональный праздник — Общероссийский день библиотек! Выражаю слова признательности за каждодневный труд всем работникам учреждения. Ежедневно каждый из вас вносит частицу души в развитие библиотечного дела. Вы занимаетесь важным делом — продвижением книжной культуры среди шумерлинцев. Желаю коллективу крепкого здоровья, благополучия, прекрасного настроения, новых профессиональных побед и свершений!

Е. Каширина, директор ГЦБС.