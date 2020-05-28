О новостях республиканских конкурсов лидеров можно узнать в социальных сетях

Для продвижения республиканских конкурсах <<Управленческая команда>> и <<Команда молодых лидеров>> создана страница в Инстаграме. Те, кто хочет следить за новостями конкурсов, могут подписаться по ссылке: https://www.instagram.com/leaders_of_chuvashia/?igshid=10ec3zyssy8s6