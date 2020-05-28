Олег Николаев продолжает знакомиться с жизнью муниципалитетов республики уже в качестве врио Главы Чувашии

28 мая он в сопровождении руководителей ряда республиканских министерств и ведомств с рабочим визитом побывал в Шумерле.

О воде, тепле и спорте

Программа визита началась с осмотра статуевского пруда (дамбы). Как газета уже рассказывала читателям («Дамбу благоустроят» в номере от 15 мая), на пруду началось благоустройство зоны отдыха, планы у предпринимателя большие, как и фронт работ. Именно этот вариант администрацией города рассматривается как самый оптимальный в купальный сезон этого года. Сроки официального открытия сезона, конечно, еще неизвестны.

Другой вариант, который, если судить по количеству отдыхающих, более оптимален для самих горожан, не для властей – традиционный пляж, песчаный, с пологим берегом, небольшими глубинами. Однако к нему нет нормального проезда. В этом смогли воочию убедиться врио Главы Чувашии с сопровождавшими лицами и столичные журналисты – чтобы добраться от трассы до пляжа, им пришлось пересесть на внедорожники и «уазики». Осмотрев место и выслушав все доводы, многочисленные проблемные моменты вопроса, Олег Николаев заключил: «В этом году оборудуем место купания на пруду, где будет приведена в нормативное состояние прилегающая территория, будет организована парковка, оборудованы места для детей и взрослых, сервис. Мы таким образом проведем организованно купальный сезон-2020, а на следующий год посмотрим по пляжу на реке».

Также в рамках визита в город руководитель региона побывал на водоочистной станции ПУ «Водоканал», находящегося ныне в состоянии банкротства. Это обстоятельство делает нереальным не просто вхождение в какую-либо государственную программу, но затрудняет даже текущую деятельность по обеспечению населения Шумерли качественной питьевой водой. Другим посещенным объектом стала котельная № 13 по ул. МОПРа, принадлежащая муниципальному предприятию тепловодоснабжения и водоотведения. Эта котельная – единственная паровая, неэффективная. Ее вывод из эксплуатации с переподключением потребителей на современную блочно-модульную котельную сможет в разы повысить качество услуги теплоснабжения.

В завершение программы врио Главы Чувашии посетил стадион «Труд», где сейчас ведется текущий ремонт.

Наталья Владимирова