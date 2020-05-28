МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) по стране введены строгие ограничительные меры (карантин) для граждан и предприятий и установлены меры ответственности за их нарушение.

Так, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения: статья 6.3, устанавливающая административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, дополнена частями 2 и 3, устанавливающими ответственность за те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. За действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), предусмотрена административная ответственность по части 3 статья 6.3 КоАП РФ.

Введена в действие новая правовая норма — статья 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за невыполнение гражданами, должностными лицами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическими лицами правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417 утверждены обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, в соответствии с которыми граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц.

Указом Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» введены дополнительные ограничительные меры. На основании пункта 2 указа с 7 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки, граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы, связанной с оказанием транспортных услуг и услуг доставки), которая не приостановлена, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, доставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, в том числе из групп риска (лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременным женщинам).

Нарушение названных требований должно быть расценено как невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, нарушение санитарных правил и влечет административную ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ. В силу сложившейся сложной ситуации с распространением коронавируса правонарушения имеют повышенную общественную опасность, за которые предусмотрены высокие штрафные санкции.

За несоблюдение ограничительных мер, установленных на период коронавируса, по статье части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф: для граждан — в размере от 1000 до 30000 рублей, для должностных лиц — от 10000 до 50000 рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30000 до 50000 рублей, для юридических лицах — от 100000 до 300000 рублей. Значительное увеличение штрафа и другие санкции предусмотрены за повторное нарушение либо действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу: для граждан — в размере от 15000 до 50000 рублей, для должностных лиц — от 300000 до 500000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 500000 рублей до 1000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 500000 рублей до 1000000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В настоящее время в Шумерлинском районном суде находятся на рассмотрении 25 административных дел о правонарушениях, предусмотренных статье 20.6.1 КоАП РФ, в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В. Свиягина, председатель Шумерлинского райсуда.