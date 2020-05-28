В Чувашии расширят финансовую поддержку ряда социально значимых направлений

27 мая на заседании Кабинета Министров Чувашии увеличили финансирование сразу нескольких важных сфер.

Так, внесены изменения в распределение средств на капитальный ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. На 2020 год финансирование этого направления увеличится на 142 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Также дополнительные средства предусмотрены на развитие здравоохранения. Профильный министр Владимир Степанов пояснил, что объем финансирования государственной программы на 2020—2022 годы увеличивается на 1 млрд 737 млн рублей, из которых 1 млрд 068,5 млн. рублей – средства республиканского бюджета, 668,4 млн. рублей — федерального.

«Средства федерального бюджета будут направлены на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за работу с пациентами с COVID-19 и с лицами из групп риска, также на закупку медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Средства республиканского бюджета будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, на капитальный ремонт, закупку медицинского оборудования, а также на реализацию плана организационно-санитарных, противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — пояснил министр здравоохранения.

Напомним, Олег Николаев держит на жестком контроле ситуацию с COVID-19 в регионе, по его поручению составлен рейтинг городов и районов Чувашии по эффективности борьбы с коронавирусом, а в наиболее неблагополучные с точки зрения распространения инфекции муниципалитеты направляются республиканские мобильные группы, чтобы на месте оценить ситуацию.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.