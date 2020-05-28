С приходом тёплой погоды, уставшие от вынужденного карантина подростки «высыпали» на улицы. Чаще всего молодёжь не соблюдает элементарные правила профилактики, считая, что коронавирус им не грозит, тем самым подвергая риску заражения себя и своих близких.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Шумерля призывает родителей следить за детьми, не пренебрегать рекомендациями медиков и оставаться дома. При этом обращает внимание родителей на значительный размер штрафа за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения — от 1 до 30 тысяч рублей.

Регулярные межведомственные рейды по местам концентрации несовершеннолетних будут проводиться до снятия режима самоизоляции. Главное в работе – устранение факторов риска и профилактика. Профилактические беседы с подростками и их законными представителями проводятся при соблюдении необходимых мер профилактики с использованием средств индивидуальной защиты. Кроме этого, представители КДНиЗП, в режиме видеозвонков общаются с законными представителями, доводят до каждого требования соблюдения самоизоляции и контроля за несовершеннолетними.

Но, к сожалению, не все подростки и их родители всерьез воспринимают ограничительные меры и недооценивают ситуацию продолжая нарушать требования законодательства. Так, в ходе состоявшегося очередного заседания комиссии в режиме видео-конференц-связи были рассмотрены два административных материала, предусмотренных ст. 20.6.1 ч.1 КоАП РФ. В отношении юных шумерлинцев применены меры административного воздействия в виде штрафов в размере 1000 рублей. Оба были выявлены в ночной период времени, один из них находился в нетрезвом виде. Где же в это время были их любящие родители?

Сайт администрации города Шумерли.