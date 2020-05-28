Бассейн в Аликово откроют в ноябре

В селе Аликово приступили к строительству плавательного бассейна по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». 28 мая объект посетил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Сейчас там ведутся подготовительные работы по устройству траншеи под бассейн, дренажной системы, бурению артезианской скважины.

Бассейн будет возведен при существующем физкультурно-спортивном комплексе «Хелхем» и соединён с ним тёплым переходом на уровне второго этажа. В бассейне будут четыре плавательные дорожки длиной 25 метров. Спортсооружение будет доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности на строительство бассейна направили более 110 млн. рублей.

Новое спортивное сооружение должно открыться в ноябре этого года.

«Для нас проект «Спорт — норма жизни», в рамках которого ведется строительство бассейна, является одним из важнейших. Мы особое внимание уделяем и будем уделять развитию спортивной инфраструктуры по всем направлениям, но прежде всего, чтобы обеспечивать массовый спорт, чтобы объекты, которые реализуются в рамках национальных проектов, были доступны для граждан всех возрастных категорий, и все могли ими пользоваться», — сказал Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.