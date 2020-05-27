Охотники Чувашии из-за коронавируса не пострадают

27 мая в ходе очередного заседания республиканского Правительства исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев заявил, что оплаченные госпошлины за разрешение на весеннюю охоту можно будет компенсировать.

По поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева отраслевое министерство предусмотрело порядок компенсации затрат, которые понесли жители республики в связи с запретом на охоту в весенний период 2020 года.

«Данные затраты на оплату госпошлины будут зачтены в последующие сезоны охоты: либо весенне-осенний, либо осенне-зимний периоды», – пояснил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии.

Напомним, что 15 апреля в рамках ограничений из-за пандемии COVID-19 в Чувашии введен временный запрет на промысловую, любительскую и спортивную весеннюю охоту на пернатую дичь.

Источник: чувашинформ.рф.