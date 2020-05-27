Николай Федоров: «Там победа, где согласие»

ФЕДОРОВ Николай Васильевич, Первый заместитель Председателя Совета Федерации:

Вчера Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин отдал приказ министру обороны начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. «Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — отметил глава Российского государства.

24 июня для жителей и уроженцев Чувашии, представителей чувашской диаспоры – особая дата. Вспоминаю, как, будучи Президентом, два десятилетия назад с волнением поставил свою подпись под строками закона: «Учитывая историческую значимость становления чувашской государственности, объявить 24 июня, день образования Чувашской автономной области, Днем Республики».

Всего несколько предложений. Но за ними – распахнувшие двери сотни новых школ, офисов семейного врача, модельных библиотек и физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами. Сотни сел и деревень, в которых появились природный газ, дороги с твердым покрытием, чистая питьевая вода. Все это – знаковые события Дня Республики, праздника-труженика, как мы говорили в Чувашии. В этот день проводились важные деловые встречи, которые приносили в республиканский бюджет дополнительные многомиллиардные поступления, создавали тысячи новых рабочих мест…

И то, что 24 июня в этом году пройдет под знаком двух праздничных событий – парада в честь 75-летия Великой Победы и 100-летия со дня образования Чувашской автономной области, — не представляется мне случайным совпадением. «Все то, что, не понимая, считаем мы происходящим случайно, неразумно и без всякого Божия распоряжения, совершается по Божьему устроению», — говорил один из великих отцов Церкви Августин Блаженный.

Сегодня моя малая Родина переживает непростые времена. Уверен, что мои дорогие земляки – целеустремленные и стойкие, достойные наследники легендарного поколения победителей – объединив усилия, смогут успешно преодолеть трудности. И обязательно достичь новых высот. Ибо сказано много веков назад: «Там победа, где согласие».

Источник: .чувашинформ.рф.