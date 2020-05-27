На борьбу с COVID-19 в Чувашии направят дополнительные деньги

Соответствующие изменения внесли в государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» 27 мая в ходе заседания Кабинета Министров, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Министр здравоохранения республики Владимир Степанов пояснил, что объем финансирования государственной программы на 2020—2022 годы увеличивается на 1 млрд 737 млн рублей, из которых 1 млрд 068,5 млн. рублей – средства республиканского бюджета, 668,4 млн. рублей – федерального.

Средства федерального бюджета направят на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за работу с пациентами с COVID-19 и с лицами из группы риска, закупку медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

За счет республиканского бюджета укрепят материально-техническую базу учреждений здравоохранения. Дополнительные средства уйдут на капитальный ремонт и закупку медицинского оборудования. Кроме того, предусмотрены деньги и на санитарно-противоэпидемические мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, Олег Николаев держит на жестком контроле ситуацию с дополнительными выплатами врачам и соцработникам, а также ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в городах и районах Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.