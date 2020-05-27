День открытых дверей факультетов ЧГУ им. И.Н. Ульянова онлайн!



Завершающий эфир мая — от Юридического факультета 28 мая в 14.00

Будет полезно всем, даже тем, кто не собирается поступать на юридический!

В прямом эфире декан факультета Елена Витальевна Иванова расскажет о направлениях обучения, о том, какие специальности получают студенты и какие предприятия ждут их на работу, а также ответит на вопросы зрителей.

Приглашаем абитуриентов, их родителей и всех желающих 28 мая в 14.00 присоединиться к прямому эфиру в группе ЧГУ https://vk.com/chuvsu

Вопросы декану можно задать здесь: https://forms.gle/THEnV6VRMpKJzQJ2A

PS Все трансляции Дней открытых дверей факультетов ЧувГУ за апрель и май в записи можно посмотреть в официальной группе ВК https://vk.com/chuvsu в разделе видео-альбом Дни открытых дверей.