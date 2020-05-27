В органах ЗАГС Чувашии возобновятся государственная регистрация заключения и расторжения брака

С 1 июня 2020 года в органах ЗАГС Чувашской Республики возобновляется государственная регистрация заключения и расторжения брака.

Однако с учетом Указа врио Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики», а также постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», ограничивающих проведение массовых мероприятий, регистрацию брака рекомендовано производить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных.

В органы ЗАГС Чувашской Республики на регистрацию брака на июнь 2020 года подано 340 заявлений.

Напоминаем, решение о приостановлении государственной регистрации заключения и расторжения брака было принято во исполнение поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 30.03.2020, Министерства юстиции Российской Федерации от 30.03.2020 № 12/36885-КЧ, в целях предупреждения распространения на территории Чувашской Республики новой коронавирусной инфекции.

Оказание государственных услуг по всем видам регистрации актов гражданского состояния, а также совершение иных юридически значимых действий осуществляется в соответствии с установленным режимом работы. Прием заявителей ведется по предварительной записи через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru или по телефонам органов ЗАГС

Все консультации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния можно получить по телефонам органов ЗАГС Чувашской Республики или по телефону отдела ЗАГС Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции 64-20-78.

Источник: чувашинформ.рф.