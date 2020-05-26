Показатели (по covid-19) по Чувашии для поэтапного снятия ограничительных мероприятий

Коэффициент распространения инфекции – 1,18 (рекомендовано не более 1).

Процент свободного коечного фонда – 34,0% (рекомендовано 50% и более).

Показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 94,7(с 19.05.2020 – 25.05.2020) (рекомендован не менее 70).

У 2387 человек подтверждена коронавирусная инфекция.

765 человек выздоровели, из них 363 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 4,2%; средненедельный темп прироста заболевших COVID-19 (с 19.05.2020 – 25.05.2020) – 4,3%.

У 11 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход.

Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики.