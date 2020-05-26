ОНФ порадовал детей подарками

1 июня повсеместно отмечается Международный день защиты детей. Традиционно этот праздник проходит ярко и насыщенно, проводится множество мероприятий и представлений для ребятишек… Но только не в этом году. Активное распространение коронавирусной инфекции не позволяет проводить мероприятия с привлечением большого количества людей. Все, что остается делать, это научиться полноценно жить в непривычных для себя условиях и отмечать значимые дни в новом формате.

Дети должны почувствовать свой праздник — именно так решили представители Общероссийского народного фронта. В преддверии Дня защиты детей и в рамках общероссийской акции #МыВместе они решили порадовать подарками шумерлинских ребятишек.

Сладкие подарки для детей из малообеспеченных семей были доставлены в Шумерлинский комплексный центр соцобслуживания населения 25 мая. Днем позже сюда приехали и сами представители регионального исполкома ОНФ.

Как отметила директор ШКЦСОН Елена Волкова, центр оказывает социальные услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Шумерли и Шумерлинского района. На сегодняшний день на учете в учреждении состоят 2229 семей, в которых воспитывается 2919 детей. К сожалению, порадовать подарками всех не представляется возможным, поэтому в первоочередном порядке сладости будут доставлены детям из малоимущих семей.

Подробно ознакомившись с деятельностью ШКЦОН, представители общероссийского народного фронта, в числе которых были руководитель регионального исполкома ОНФ в Чувашской Республике Николай Косыев, местные активисты Асхат Махмутов и Валерий Павлов, совместно с работниками социальной службы посетили на дому три семьи из г. Шумерли и Шумерлинского района. Две из них являются многодетными, в одной воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Конечно же, сладким подаркам обрадовались и дети, и родители, которые в свою очередь поблагодарили гостей за внимание.



Николай Косыев, участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ в Чувашской Республике:

«Доставка кондитерских изделий для детей из малообеспеченных семей Шумерли и Шумерлинского района состоялась, прежде всего, по инициативе местных активистов ОНФ Асхата Махмутова и Валерия Павлова и поддержке социальных служб. На местах обычно лучше знают о тех, кто действительно нуждается в помощи и поддержке. Уверен, что в ближайшее время до них обязательно дойдут подарки.

Хочется напомнить, что акция #МыВместе, в рамках которой происходили и сегодняшние события, — это всероссийская акция взаимопомощи, направленная на поддержку лиц, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Деятельность этой федеральной акции, в первую очередь, связана с организацией приема заявок от граждан старше 60 лет на доставку на дом продуктов питания, лекарственных препаратов и оплату услуг ЖКХ. Эта работа осуществляется волонтерами безвозмездно на территории всей Чувашской Республики. Заявитель оплачивает только стоимость продуктов питания и лекарственных препаратов.

Кроме этого, в рамках акции #МыВместе в Чувашии были сформированы продуктовые наборы для лиц, имеющих 1 и 2 группу инвалидности. Они получили эти продуктовые наборы безвозмездно. Это работа проводится нами совместно с социальными службами региона. В дальнейшем деятельность в рамках данной акции будет продолжена».

Т. Александрова.