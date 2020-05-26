Олег Николаев поздравляет бизнес-сообщество Чувашии с Днем российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Чувашской Республики!

Поздравляю вас с праздником!



День российского предпринимательства объединяет энергичных, грамотных и инициативных людей. Тех, кто умеет брать на себя ответственность и воплощать в жизнь новые идеи и проекты.

В этом году серьезным испытанием для всех стало стремительное распространение новой коронавирусной инфекции с последующим введением режима нерабочих дней в стране.

В этих условиях в Чувашии разработан и реализуется комплексный план по обеспечению устойчивости экономики и социальной стабильности. Принят пакет республиканских мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который дополнит помощь федерального центра. Мы делаем всё возможное, чтобы предприниматели сохранили свой бизнес и деловых партнёров, а сотрудники – рабочие места и уверенность в завтрашнем дне. Убежден, вместе мы преодолеем эти временные трудности и выйдем на путь дальнейшего динамичного развития.

Благодарю всех предпринимателей Чувашии за активность и желание трудиться на благо нашего региона! Желаю вам успехов в делах и начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!