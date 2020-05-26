Депутаты Госсовета поддержали инициативу Олега Николаева о введении в республике специального налогового режима

Сегодня, 26 мая, на очередной 41-й сессии Государственного Совета Чувашии сразу в двух чтениях принят законопроект «О введении в действие на территории Чувашской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Вступление Чувашии в эксперимент по налогу на самозанятых инициировал врио Главы республики Олег Николаев. Руководитель региона на заседании Кабинета Министров, где поддержали проект закона, отметил, что самозанятым важно предоставить возможность легализовать свою деятельность. Это даст им дополнительные преимущества, в том числе и получать поддержку в условиях ограничительных мер.

«Самозанятые получают достаточно много прав наравне с другими субъектами хозяйственной деятельности при осуществлении государственных закупок, при реализации иных государственных программ. Надо иметь в виду, что эта форма деятельности получает все большее развитие, прежде всего в тех регионах, где этот режим уже применяется. Видим также из решений Президента страны, что категория самозанятых получила господдержку, равную со всеми хозяйствующими субъектами, которые пострадали в связи с распространением коронавируса», — подчеркнул Олег Николаев.

Отметим, что налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.