В Шумерле последний звонок для выпускников прозвучал в онлайн-формате

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией последние звонки в этом году прошли дистанционно, в онлайн-формате. В школах города Шумерля он прозвенел для 128 одиннадцатиклассников и 355 девятиклассников.

В этот день в видеообращении глава администрации города Валерий Шигашев и глава города Сергей Яргунин поздравили выпускников с последним звонком, символизирующим их вступление во взрослую жизнь, и пожелали ребятам удачи в выборе правильного жизненного пути.

Последний звонок в школе №1

Последний звонок в школе №3

Последний звонок в школе №6

В гимназии №8 последний звонок прозвенел для 32 одиннадцатиклассников. Учителя, родители, гости приветствовали и чествовали главных героев торжества!

Директор гимназии Лилия Долгова поблагодарила педагогов и родителей за их колоссальный труд, выпускников – за то, что они вписали еще одну яркую страницу в историю гимназии, за то, что каждый день наполняли многочисленными событиями и победами, которыми славится и гордится школа.

С праздничным поздравлением к выпускникам обратились и первоклассники, заверив, что гимназия остается в надежных руках.

На протяжении всей трансляции через экран пробивались неподдельные эмоции, переполнявшие выпускников, родителей, учителей.

Также гимназисты в этот день приняли участие во Всероссийской акции «Последний звонок – 2020», которую Минпросвещения России совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников провели в поддержку выпускников страны.

Этот последний звонок не забудется никогда!

Данила Бабанин, выпускник МБОУ «Гимназия №8», лидер РДШ: «Новый формат последнего звонка оказался не таким уж плохим. Было непривычно видеть всех только через экран, но мысли о том, что все рядом по прежнему грели душу каждому выпускнику, поскольку все находились в кругу семьи, а также видели своих наставников — учителей и любимых одноклассников. Желаю всем осуществить свои мечты! Будьте здоровы!».

Сайт администрации города Шумерли.