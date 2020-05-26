26 Май

В парке культуры и отдыха города проведена акарицидная обработка территории

25 мая в парке культуры и отдыха города Шумерля  была проведена ежегодная акарицидная обработка территории (от клещей).

Акарицидная обработка — это плановое мероприятие, которое проводится санитарными службами с целью очищения территории парка от клещей. Клещи являются переносчиками заболеваний, опасных для здоровья людей и домашних животных.

С помощью обработки территории специальными препаратами происходит массовое истребление клещей и недопущение их повторного появления.

Сайт администрации города Шумерли.

Автор записи: anna

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