В парке культуры и отдыха города проведена акарицидная обработка территории

25 мая в парке культуры и отдыха города Шумерля была проведена ежегодная акарицидная обработка территории (от клещей).

Акарицидная обработка — это плановое мероприятие, которое проводится санитарными службами с целью очищения территории парка от клещей. Клещи являются переносчиками заболеваний, опасных для здоровья людей и домашних животных.

С помощью обработки территории специальными препаратами происходит массовое истребление клещей и недопущение их повторного появления.

Сайт администрации города Шумерли.