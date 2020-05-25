Школьница из Чувашии станет ведущей онлайн марафона Министерства просвещения

25 мая пройдет грандиозный онлайн марафон, посвященный Последнему звонку. В числе ведущих будет активистка Российского движения школьников Мария Афанасьева.

Мария станет соведущей марафона. Вместе с ведущим Иваном Карповым она будет общаться с гостями и создавать праздничное настроение для всех участников Всероссийской акции «Последний звонок».

В 2019 и 2020 годах Мария становилась финалисткой конкурса Российского движения школьников «Лига ораторов». Участники конкурса соревнуются в искусстве выступления перед публикой и умении выстраивать интересный диалог. На протяжении сезона ребятам помогают педагоги Мастерской Лины Арифулиной, а сама Лина работает со школьниками в финале «Лиги ораторов».

25 мая в 10 утра марафон откроется приветствием Министра просвещения России, Сергея Кравцова, а потом выпускников будут поздравлять учителя, звезды российской эстрады и руководители органов образования. Встреча состоится сообществе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/minprosvet. Марафон организован Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Mail.ru Group, Российским движением школьников и Международной ассоциацией студенческого телевидения.

Вместе с Марией Афанасьевой почетное право вести Всероссийский онлайн марафон получили еще пятеро активистов РДШ, каждый из которых будет отвечать за свой отрезок мероприятия.

К Всероссийской акции «Последний звонок» РДШ подготовили для выпускников иного сюрпризов. Это и специальные рамки для фотографий выпускников, и флешмобы, и даже попытка заглянуть в будущее. Выпускников ждет незабываемый праздник.

Информационная справка:

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года.

Целями организации являются совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.

Председателем РДШ является Герой России, лётчик-космонавт Российской Федерации Рязанский Сергей Николаевич.

В настоящий момент в России 19 тысяч образовательных организаций реализуют деятельность Российского движения школьников. Региональные отделения РДШ созданы в 85 субъектах РФ. В деятельности РДШ на постоянной основе принимают участие свыше 500 тысяч школьников. Российское движение школьников организует 27 Всероссийских проектов, три из которых вошли в Нацпроект «Образование».

Пресс-служба Российского движения школьников

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ: Назарова Мария Александровна, PR-менеджер Российского движения школьников, +7 (910) 247 25 00, nazarova.m.a@myrdsh.ru

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.